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Общество

Правовой комитет Псковской гордумы согласовал 6 вопросов к предстоящей сессии Псковской гордумы

29 марта состоялось заседание Комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы шестого созыва под председательством депутата Эдуарда Белова. В ходе мероприятия были рассмотрены 6 вопросов для внесения в повестку дня очередной 8-й сессии, которая состоится 6 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, депутаты рассмотрели вопрос о назначении Василия Гончара председателем Контрольно-счетной палаты Пскова на очередной срок. Парламентарии единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру и вынесли проект решения на рассмотрение во время заседания сессии.

Комитет также поддержал вынесение на сессию с рекомендацией «принять» предложения о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» Владимира Никитина - депутата Псковского городского Совета народных депутатов с 1986 года по 1990 год и депутата Государственной Думы Российской Федерации с 1995 года по 2015 год за активное участие в общественно-политической жизни Пскова.

Кроме того, решением комитета на сессию вынесен вопрос об изменении персональных составов межведомственных Комиссий и Советов, которые должны быть переформированы в соответствии с произошедшей сменой депутатского корпуса Псковской городской Думы. Комитет выработал положительную рекомендацию по данному вопросу для рассмотрения на сессии ПГД.

Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 18 апреля 2008 года «Об утверждении Положения о помощнике депутата Псковской городской Думы». Изменения касаются требований, которые предъявляются к помощникам. Так, в новой редакции Положения в числе таких требований значатся: гражданство РФ, 18-летний возраст, знание Устава Псковской городской Думы и форм депутатской деятельности. Депутаты единогласно проголосовали за поправки и вынесли проект решения на рассмотрение 8-й сессии.

Участники комитета также вынесли решение о переносе двух заявленных в повестке дня вопросов на следующие заседания.

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