Акция «Мы против ДТП!» прошла в Пскове с участием отрядов юных инспекторов дорожного движения

19:30, 29 марта 2018, ПАИ

Акция «Мы против ДТП!» прошла в Пскове вместе со стражами порядка в ней участвуют ребята из отрядов юных инспекторов движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Цель мероприятия стало - обеспечить уровень культуры вождения и напомнить правила безопасности на дорогах.

На оживленные участки псковских дорог полицейские и юидовцы вышли с плакатом «Мы - против ДТП!». Они провели с водителями профилактические беседы, направленные на снижение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Кроме того, в ходе общения подростки вручали листовки и призывали участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, применять ремни безопасности и использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних пассажиров.