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Общество

Созданием официальных символов Псковской области теперь будет заниматься Геральдический совет

При администрации Псковской области создан Геральдический совет. Соответствующий Указ, подписанный врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, опубликован на официальном сайте региона 29 марта. Как следует из Указа от 29 марта, Совет будет заниматься проведением единой государственной политики в области геральдики. Его основной задачей станет обеспечение деятельности органов госвласти области и органов местного самоуправления по созданию и использованию официальных символов Псковской области.

В рамках своей деятельности члены совета будут также проводить экспертизу материалов, касающихся учреждения и использования официальных символов и разрабатывать методические указания.

Председателем Совета станет Михаил Ведерников.

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