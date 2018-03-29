VIII Псковский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского прошел в Псковском колледже искусств

20:39, 29 марта 2018, ПАИ

23-24 марта в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоялся VIII Псковский открытый (международный) конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В этом году исполняется 130 лет со дня первого выступления Оркестра Русских народных инструментов под руководством Василия Андреева. 2018 год - это год памяти 100-летия со дня смерти Василия Андреева. В этом году отмечается 135 лет со дня рождения великого виртуоза-балалаечника, уроженца Псковской области, чьё имя носит конкурс - Бориса Троянского.

На открытии конкурса выступили оркестр народных инструментов колледжа.

Детскую школу искусств Псковского района на мероприятии представляла ученица преподавателя по классу аккордеон/баян Шабратько Надежды Петровны шестиклассница Александра Иванова (аккордеон).

Выступления юных конкурсантов оценивали профессора, выдающиеся исполнители, лауреаты международных конкурсов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы и Минска (республика Беларусь).

По результатам конкурса Александра Иванова стала дипломантом 5 степени.