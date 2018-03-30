Получить дополнительное профобразование за счет средств службы занятости могут жители Великих Лук

21:06, 29 марта 2018, ПАИ

Служба занятости города Великие Луки информирует граждан о возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования за счет средств службы занятости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской администрации, услуга может быть оказана гражданам, обратившимся в Отделении службы занятости по Великим Лукам и Великолукскому району по адресу: ул. Пионерская, д. 9.

Получить услугу можно в следующих случаях:

- если гражданин не имеет квалификации;

- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации;

- необходимо изменить профессию в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;

- гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.

Обучение проводится по следующим профессиям:

- бухгалтерский учет и налогообложение;

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин со знанием делопроизводства;

- кассир торгового зала;

- специалист в сфере закупок;

- парикмахер;

- маникюрша;

- оператор котельной на всех видах топлива;

- частный охранник.