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Общество

Получить дополнительное профобразование за счет средств службы занятости могут жители Великих Лук

Служба занятости города Великие Луки информирует граждан о возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования за счет средств службы занятости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской администрации, услуга может быть оказана гражданам, обратившимся в Отделении службы занятости по Великим Лукам и Великолукскому району по адресу: ул. Пионерская, д. 9.

Получить услугу можно в следующих случаях:

- если гражданин не имеет квалификации;
- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации;
- необходимо изменить профессию в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
- гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.

Обучение проводится по следующим профессиям:

- бухгалтерский учет и налогообложение;
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин со знанием делопроизводства;
- кассир торгового зала;
- специалист в сфере закупок;
- парикмахер;
- маникюрша;
- оператор котельной на всех видах топлива;
- частный охранник.

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