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Общество

Очередное заседание Великолукской городской Думы началось с минуты молчания

8-е заседание Великолукской городской Думы прошло под председательством исполняющего полномочия главы города Великие Луки Сергея Гусева. Открывая заседание, он предложил начать его с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

«Сегодняшний день, 28 марта, объявлен в нашей стране днем траура, – сказал Сергей Георгиевич. – 25 марта Россию потрясло известие о страшной трагедии. Прежде, чем приступить к работе, предлагаю почтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре в Кемерово минутой молчания».

Далее депутаты приступили к обсуждению повестки дня.

Руководитель Центра занятности Виктор Колондук рассказал о занятости населения города Великие Луки в 2017 году.

«Анализируя состояние рынка труда, можно констатировать, что в 2017 году ситуация сложилась относительно стабильная, – отметил Виктор Юрьевич. – Ни одно из предприятий нашего города не находилось на простое, уменьшилось количество работодателей, сокращающих своих работников. Из рабочих профессий наиболее востребованы на рынке труда водители автомобиля, слесари по ремонту подвижного состава, повара, швеи. Из категории специалистов – это медицинские работники, бухгалтеры, инженеры-технологи».

Как отметил Виктор Колондук, в целях максимального удовлетворения потребностей как работодателей, так и работников в течение прошлого года было проведено 11 ярмарок вакансий. Государственная услуга содействия в поиске подходящей работы предоставлена 1366 гражданам. По состоянию на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,69% и снизился по отношению к аналогичной дате прошлого года на 0,2 %.

Всего, в 2017 году трудоустроено 711 человек, или 52% от численности граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в отчетном периоде.

В повестку дня был также включен вопрос «О деятельности станции скорой помощи в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017 году». Отчет представил и.о. главного врача ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Роман Керимов.

Он рассказал, что станция скорой медицинской помощи в ближайшее время войдет в состав Единой дежурной диспетчерской службы Псковской области, и будет работать совместно со всеми экстренными службами города и районов. К сожалению, уровень износа автопарка машин скорой медицинской помощи очень высокий. Автомобили нуждаются в качественном ремонте и ежемесячном техническом обслуживании.

«В настоящее время решается вопрос о передаче в постоянное пользование автомобиля сокрой медицинской помощи из ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи». А в январе 2018 года получен новый автомобиль класса «В» повышенной проходимости», – сказал Роман Керимов.

Но, как он подчеркнул, основной проблемой на сегодняшний момент является дефицит кадров.

«Вместо 39 врачей, предусмотренных штатным расписанием, работает только 12, 11 из которых – пенсионного возраста. Также обстоят дела и с укомплектованностью средним медицинским персоналом. Но основные показатели, определяющие работу Станции скорой медицинской помощи в 2017 году выполнены, несмотря на высокую обращаемость. А некоторые из них даже превысили нормативы. Материально-техническое оснащение хорошее», – отметил Роман Керимов.

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