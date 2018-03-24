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Россельхознадзор запретил ввоз растительной продукции из Абхазии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Как пишет «Российская газета», об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Причиной этому послужило распространение на территории республики карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа.

«С сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту», - отметили в Россельхозадзоре.

Ограничения введены в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.

Запрет на ввоз начнет действовать со 2 апреля 2018 года.

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