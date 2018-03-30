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Общество

Курсанты Псковского филиала академии ФСИН познакомились с работой Экспертно-криминалистического центра

Курсанты Псковского филиала академии познакомились с работой Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Выездное практическое занятие по дисциплине «Криминалистика» с курсантами 4 курса провела доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Наталья Абрамова, которая организовала встречу обучающихся с экспертом первой категории Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области Еленой Петровой.

Сотрудники Центра продемонстрировали современные методы исследования и технические средства, используемые при проведении различных видов экспертиз, познакомили присутствующих с новыми собственными разработками, которые используют в своей практике.

Кроме того, курсантам рассказали о структуре, правовых основах и основных направлениях деятельности экпертно-криминалистических подразделений ведомства.

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