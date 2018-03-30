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Общество

Читательская конференция, посвященная 130-летию со дня рождения советского педагога Антона Макаренко, прошла в Пскове

Читательская конференция, посвященная 130-летию со дня рождения советского педагога Антона Макаренко, прошла в Псковской филиале Академии ФСИН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.Курсанты собирали информацию в библиотеках и архивах города, знакомясь не только с жизнью, педагогической и литературной деятельностью выдающегося педагога XX века, но и открывая для себя исторические следы борьбы за детей и будущее страны в отдельно взятом городе Пскове в 20–30 годы прошлого века.

Проделав большую работу по сбору информации под руководством сотрудников кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, курсанты представили на читательской конференции презентацию, посвященную выдающемуся педагогу Антону Макаренко, который в условиях хозяйственной разрухи разработал и воплотил в жизнь систему воспитания «трудных» детей.

Участники читательской конференции поделились полученными знаниями о детской «лихорадке» того времени, создании учреждений для малолетних беспризорников и рассказали о псковском реформаториуме, который преследовал две цели: «изоляция подростков от неправильного пути» и «исправление их посредством медико-педагогического воздействия и организации трудовой обстановки».

В докладах выступающих прозвучало, что успех «системы Макаренко» в значительной мере оказался связан с личностью самого Макаренко, которого ЮНЕСКО отнесла к числу педагогов, определивших педагогическое мышление в XX веке.

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