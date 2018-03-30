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Общество

Следователи начали допрашивать чиновников по делу о пожаре в Кемерово

Следователи начали допрашивать чиновников по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости»заявление представителя СК Светлану Петренко.

«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», — сообщила Петренко.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило разбор завалов ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.

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