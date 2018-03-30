Госдума проверит наличие решеток на первых этажах школ

22:41, 29 марта 2018, ПАИ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит у правительства России информацию о возможности запрета установки несъемных решеток на окнах в образовательных учреждениях страны. Как сообщают «Известия», такое решение парламентарии приняли в четверг в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, сообщает агентство городских новостей «Москва»

Депутаты намерены запросить информацию в связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Парламентарии сочли необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений.

«В частности, при возникновении чрезвычайной ситуации наличие несъемных решеток на окнах образовательного учреждения может способствовать увеличению риска угрозы жизни и здоровью детей», — говорится в тексте поручения.

Авторами документа стали депутаты от партии «Справедливая Россия» — Сергей Миронов, Ольга Епифанова и Дмитрий Ионов.