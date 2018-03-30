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Общество

Первый военный спутник России вывели на орбиту

Ракета «Союз-2.1В» успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

«Стартовавшая 29 марта в 20:38 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1В" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — утверждают военные.

Это первый пуск Союза-2, проведенный в 2018 году с северного космодрома. Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов.

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