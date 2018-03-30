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Общество

Жителям Усвят рассказали о противопожарной безопасности

29 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе посёлка Усвяты Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлён подворовой обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику, проведены индивидуальные беседы с гражданами о правилах пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествии, действия при обнаружении пожара.

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