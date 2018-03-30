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Общество

Более 800 тонн удобрений закупили сельхозпредприятия Псковского района

Хозяйства Псковского района продолжают вести подготовку к весенним полевым работам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, на 29 марта вывезено на поля более 54 тыс тонн органических удобрений.

Сельхозпредприятиями закуплено 819 тонн минеральных удобрений, более 53 тонн семян зерновых и зернобобовых  культур, более 21 тонны семян многолетних трав.

Также проведена работа по подкормке минеральными удобрениями озимых культур на площади 200 га.

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