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Общество

Ученые из России создали синтетическую «кожу хамелеона»

Физики из России и ряда зарубежных стран создали гибкий материал, способный менять цвет подобно коже хамелеона, используя полимерные материалы нового поколения. Как сообщает РИА Новости, рецепт по ее изготовлению был опубликован в журнале Science.

«Пока рано говорить о том, можно ли будет создавать мягкие ткани и кожу конкретно из этого материала, но технология управления механическими свойствами через структуру полимерных цепочек может пригодиться для этой цели», — пишут Дмитрий Иванов из МГУ имени М.В. Ломоносова и его коллеги, создавшие первый синтетический аналог «хамелеоновой кожи».

Кожа хамелеонов давно вызывала интерес у физиков и других ученых. Только недавно они обнаружили, что камуфляж этих ящеров построен на базе «высоких технологий», фотонных нанокристаллов, оптическими свойствами которых животное может свободно управлять. Для этого хамелеон просто растягивает свою кожу, увеличивая расстояния между кристаллами и заставляя свет по-другому взаимодействовать с ними.

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