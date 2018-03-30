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Общество

Microsoft ждут глобальные перемены

Microsoft Corp. объявила о самой крупной реорганизации за последние годы, следует из письма гендиректора компании Сатьи Наделлы сотрудникам. Об этом сообщают «Ведомости».

Отвечавший за ОС Windows Терри Майерсон, проработавший в Microsoft 21 год, покинет компанию, а направление платформы Windows войдет в подразделение облачных сервисов Microsoft Azure. Его возглавит Джейсон Зандер.

Реорганизация создаст в компании две крупные группы разработчиков. Подразделение Experiences & Devices возглавит куратор Microsoft Office Раджеш Джа, а Скотт Гатри, руководивший Azure, станет во главе подразделения облачных решений и искусственного интеллекта Cloud + AI Platform.

Аналитики отмечают, что изменения в руководстве и структуре Microsoft являются попыткой успеть за переменами на рынке компьютеров, который все больше отходит от традиционных ПК. Кроме того, реорганизация может привести к сокращению расходов.

Акции Microsoft в ходе торгов в четверг подорожали на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 37% до $688,3 млрд.

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