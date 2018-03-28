Прокуратура обязала себежскую колонию рассчитаться с бывшим работником

08:55, 30 марта 2018, ПАИ

Прокуратура Себежского района по обращению бывшего работника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, колония не произвела полный расчет перед заявителем за выполненную им сверхурочную работу в 2015 - 2016 годах на общую сумму более 12 тыс. рублей.

В этой связи прокурор района в адрес начальника ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Псковской области внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, уволенному сотруднику произведен полный перерасчет денежного довольствия.