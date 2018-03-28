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Прокуратура обязала себежскую колонию рассчитаться с бывшим работником

Прокуратура Себежского района по обращению бывшего работника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, колония  не произвела полный расчет перед заявителем за выполненную им сверхурочную работу в 2015 - 2016  годах на общую сумму более 12 тыс. рублей.

В этой связи прокурор района в адрес начальника ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Псковской области внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, уволенному сотруднику произведен полный перерасчет денежного довольствия.

 

 

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