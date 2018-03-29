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Культура

Выставку «Полотняный Завод. Страницы истории» откроет Пушкинский заповедник в Калужской области

31 марта Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» откроет выставку «Полотняный Завод. Страницы истории» в мемориальном музее-усадьбе Гончаровых в Калужской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе «Михайловского» Лидия Токарева.

И. П. Бабкин. Полотняный Завод. Аллея в парке (1935). Из фондов музея-заповедника «Михайловское». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Выставка подготовлена к трёхсотлетию Полотняно-заводской бумажной мануфактуры — посёлка Полотняный Завод. На ней представлены уникальные материалы по истории усадьбы и её обитателей: от парижского первой четверти XIX века издания тома сочинений Дж. Байрона с владельческим автографом баронессы Екатерины Геккерен, урождённой Гончаровой (сестры Натальи Пушкиной, жены Жоржа Дантеса) до оригинальной графики 30-х годов прошлого века — видов мемориальной усадьбы и её окрестностей.

Планируется, что выставка «Полотняный Завод. Страницы истории» будет работать в Калужской области до 3 мая.

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