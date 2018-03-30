На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России

09:17, 30 марта 2018, ПАИ

Ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%, сообщает газета «Известия». Согласно прогнозу, процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году. По мнению банкиров, к концу года она может достичь 7–8%.

В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов. Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна для банков.