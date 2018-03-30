В 150 раз за 20 лет снизилась заболеваемость гриппом в России

09:35, 30 марта 2018, ПАИ

Показатель заболеваемости гриппом в России в этом году по сравнению с прошлым годом упал почти в два раза. За 20 лет количество заболевших снизилось в 150 раз. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчёт Минздрава.

Последняя эпидемия гриппа по всей стране была зафиксирована в 2016 году. Спад заболеваемости связан с активной вакцинацией и с техническими изменениями в регистрации пациентов. Раньше всех, обратившихся с признаками болезни, включали в статистику.

Сейчас в статистику попадают только подтвержденные в лаборатории случаи.