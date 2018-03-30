Директор МУП «Островские теплосети» оштрафован за нарушение при закупке дров

09:23, 30 марта 2018, ПАИ

Директора муниципального унитарного предприятия «Островские теплосети» на основании прокурорской проверки привлекли к административному штрафу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Было установлено, что МУП «Островские теплосети» в извещение о проведении электронного аукциона на приобретение дров не включило обязательные требования к участникам закупки, определенные статьёй 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По постановлению прокурора директора предприятия привлекли к административной ответственности по части 4.2. статьи 7.30 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 3 тыс. рублей.