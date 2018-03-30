Сотрудники МЧС и ГИБДД будут дежурить в Псковском районе в выходные

14:19, 30 марта 2018, ПАИ

31 марта и 1 апреля будет организовано дежурство оперативных групп МЧС и ГИБДД на временных постах в деревнях Неёлово и Солоново в Псковском районе. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лед под роспись, выдают им на руки экземпляры данного документа. «В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны», - пояснили в МЧС. Такая работа будет проводиться в течение всех выходных дней.

Кроме того, в готовности к действиям по ведению спасательных работ на водных объектах находятся поисково-спасательные отряды Аварийно-спасательной службы области.