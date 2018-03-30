Свыше 700 нарушений закона при осуществлении закупок выявила псковская прокуратура в 2017 году

10:19, 30 марта 2018, ПАИ

Свыше 700 нарушений закона при осуществлении закупок выявили прокуроры Псковской области в 2017 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что в целях устранения выявленных нарушений прокуроры внесли 236 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 155 лиц.

Проведенные проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд показали, что органы местного самоуправления, бюджетные учреждения по-прежнему допускают факты дробления заказов в целях уклонения от проведения конкурентных процедур. В этой связи 19 должностных лиц по инициативе прокуроров привлечены к административной ответственности по части 1,2 статьи 7.29 КоАП РФ.

По прокурорским постановлениям 53 лица привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 600 тыс. рублей.

Опротестованы 55 незаконных правовых актов. В порядке части 2 статьи 37 УПК РФ вынесены 2 постановления, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе добавили, что зачастую содержание контрактов не отвечало предъявляемым требованиям, в договорах не всегда имелись условия о цене, порядке и сроке приемки и оплаты товара (работ).

«Заказчики допускались случаи несвоевременного направления информации в органы Федерального казначейства для включения в реестр контрактов. Распространены нарушения при выборе способа осуществления закупки, планировании закупок, утверждении аукционной документации и оплате исполненных обязательств», - добавили в прокуратуре.