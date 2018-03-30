Финал зимнего фестиваля ГТО пройдет в Пушкинских Горах 3 и 4 апреля

12:59, 30 марта 2018, ПАИ

3 и 4 апреля в посёлке Пушкинские Горы пройдут финальные соревнования областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковско области.

В соревнованиях примут участие команды Печорского, Псковского, Порховского, Дновского, Пустошкинского, Себежского, Куньинского, Невельского районов, а также Пскова и Великих Лук.

Торжественное открытие соревнование состоится в 13:20 на турбазе «Пушкиногорье». В 14:10 соревнования начнутся в ДЮСШ «Мишутка» (Пушкинская, 42). Команды покажут свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, наклонах вперед из положения стоя с прямыми ногами (на гимнастической скамье), прыжках в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, подтягивании (альтернатива - рывок гири), поднимании туловища из положения лежа на спине.

В 17:30 на стадионе Пушкиногорской средней общеобразовательной школы пройдут соревнования о бегу на 1000, 1500 и 2000 метров.

4 апреля там же команды будут состязаться в беге на 2000 и 3000 м.

Торжественное закрытие соревнований запланировано на 13:30 (турбаза «Пушкиногорье»).