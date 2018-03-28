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Жители одного из домов в Палкино пожаловались на завышенные тарифы на тепло

Прокуратура Палкинского района провела проверку по обращению граждан по вопросу обоснованности тарифа за отопление.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, во время проверки выяснилось, несмотря на то, что тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией, является единым для всех потребителей Палкинского района, в многоквартирном доме № 10 по улице Островской в Палкино отмечена наибольшая стоимость отопления за квадратный метр в сравнении с иным благоустроенным жилым фондом  муниципалитета. Это связано с наибольшими теплопотерями и обусловлено ненадлежащим энергосбережением и недостаточной энергетической эффективностью указанного многоквартирного дома.

Однако управляющая организация не разрабатывала и не доводила до сведения собственников помещений в указанном многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это стало причиной обращение граждан в прокуратуру района за защитой своих прав.

В результате в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведения до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах). В его адрес внесено представление об устранении нарушений в указанной сфере.

Устранение нарушений закона контролируется прокуратурой района.

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