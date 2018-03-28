Псковича с синтетическим наркотиком задержали сотрудники ОМОН

10:40, 30 марта 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина, подозреваемого в хранении наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий на территории Центра сотрудники ОМОН выявили 4-х мужчин с признаками наркотического опьянения. У одного из них изъяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Проведенная экспертиза установила, что изъятый материал - это синтетическое наркотическое средство.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.