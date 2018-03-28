В четырёх муниципалитетах Псковской области повторно задержаны пьяные водители
В Гдове, Пушкинских Горах, Новосокольническом и Печорском районах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Днём 29 марта у дома по улице Аэродромной в Пушкинских Горах полицейские остановили автомобиль «Фиат». За рулем иномарки оказался нетрезвый 38-летний житель Волгоградской области. В Гдове по улице Молохова на автомашине ВАЗ-21213 следовал находившийся в нетрезвом виде местный житель.
29 марта по деревне Федоровское Новосокольнического района на автомобиле ИЖ-2715 ехал нетрезвый 37-летний гражданин. Ночью 19 марта в Печорском районе на дороге Неелово - Печоры стражи порядка остановили «Форд», которым управлял 48-летний пскович, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.
Проводятся проверки.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.