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Культура

Виртуальные контакты третьей степени

В прокат вышла картина Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», в которой пионер голливудских блокбастеров скрещивает красочный виртуальный мир с антиутопической реальностью. Муслим Камалов рассказывает, каким образом уже во втором фильме за полгода Спилберг демонстрирует, что способен уже практически с закрытыми глазами снимать не только гуманистические драмы, но и шедевральные блокбастеры.

2045 год. Мир уверенными шагами начинает сходить с ума и погружаться в серый беспросветный тлен антиутопии: вследствие краха экономики человечество переживает бунты, мятежи и даже целые войны из-за, внимание, недостаточно высокой скорости интернета. Темноволосый паренек в протертых синих джинсах-варенках и с почти супергеройским именем Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) живет в бескрайних трущобах перенаселенного Коламбуса, что в штате Огайо. Ему, как в прочем и всем остальным, приходится искать спасения от угнетающей реальности в многопользовательской онлайн-игре OASIS (Онтологический антропоцентрический зрительно-иммерсивный симулятор) – целой мультивселенной виртуальной реальности, которую давным-давно изобрел и спроектировал некий компьютерный гик-гений Джеймс Холлидэй (Марк Райлэнс). Легендарный создатель OASISа перед своей смертью оставляет завещание: в игре спрятано цифровое «пасхальное яйцо» - нашедшему его игроку перейдет все многомиллиардное состояние Холлидэя и контроль над OASISом.

Правда, найти «пасхалку» не так уж и просто. Холлидей не оставил практически никаких наводок, кроме трех разноцветных ключей, добраться до которых можно лишь выполнив по одному гиперсложному квест-туру. А их, в свою очередь, помимо того, что отыскать, так нужно еще и знать, как пройти. Вскоре на поиски заветного кибер-сокровища бросают свои силы, нервы и деньги не только обычные, так называемые, «пасс-хантеры», но и целая армия мега-корпорации IOI (Innovative Online Industries) под руководством весьма нелицеприятного Нолана Сорренто (Бен Мендельсон). Но вот уже несколько лет поиски подсказок и зацепок не дают никаких плодов, ровно до того момента, пока Уэйд Уоттс не решает влиться в эту VR-гонку за кладом.

Посмотрев «Первому игроку приготовиться», можно смело «обнулить» в своей памяти, а заодно и в индустрии, все масштабные фантастические киноблокбастеры, вышедшие за последние 20-25 лет. Да, и даже «Аватар». Такой масштабный процесс «сброса» мог предоставить нам только Стивен Спилберг – режиссер с невообразимой фантазией, бесспорно, большой художник, из головы которого когда-то и родился сам жанр «блокбастер». В свое время, после череды великолепных научно-фантастических киноработ, Спилберга стали считать эталонным рассказчиком подростковых приключенческих «страшилок», но, видимо такой расклад ему пришелся слегка не по душе. Тогда режиссер «с пеной у рта» ринулся доказывать, что может снимать еще и серьезные гуманистические, политические журналистские, военные и исторические драмы. В определенный момент Спилберга отпустило: все снял, свою квалификацию многогранного режиссера успешно подтвердил. Нужно было двигаться только вперед, и поэтому, пока остальные ремесленники топчутся на месте и бесконечно «ностальгируют» и переснимают франшизы, Спилберг набирает обороты и на полных парах начинает заигрывать с компьютерными технологиями. В результате на свет уже появилась изобретательнейшая 3D-экранизация комикса о бельгийском репортере Тинтине. Но каждый знает - у Спилберга «космос» – не предел.

Вдоволь поупражнявшись с технологиями motion capture в «Тинтине», старина Спилберг в своем новом творении решился шагнуть еще дальше в неизведанное и стал первопроходцем в сказаниях о VR, виртуозно скрестив в объективе незаменимого Януша Камински серую действительность с бескрайней искусственной реальностью, родившейся из тонны гигабайт CG в студии ILM. Прорыв Спилберга тут заключается даже не в самом сюжете (стоит признать его весьма тривиальным), компьютерной графике или героях и их переживаниях. А в том, насколько режиссер, пользуясь доступными ему современными визуальными технологиями, отточил за эти годы мастерство погружения зрителя в мир, который существует где-то далеко за пределами большого экрана. Здесь, наверное, второй раз за всю историю современного кинематографа 3D используется действительно по назначению, создавая неподдельное ощущение интегрированности в фильм-видеоигру. Последний раз, такими наворотами мог порадовать разве что Питер Джексон в «Хоббите».

«Первому игроку приготовиться» - это еще и весьма расчетливо сконструированная картина, где Спилберг со всей присущей ему художественной дотошностью и выразительностью каждой сцены устраивает настоящий искрящийся праздник для гиков. Без сомнений, эта гигантская VR-вселенная, сотканная по строкам одноименного романа сценариста Эрнеста Клайна, в итоге заманит к себе всех и каждого, от мала до велика. Фигурирующие в фильме персонажи HaloWarhammer 40 000WarCraft и MassEffect, боевые лягухи Battletoads, каратисты из Double Dragon, самый знаменитый робот-трансформер из Gundam, практически все бойцы Mortal Kombat, мотоцикл из AKIRA (а ко всему прочему главный герой этой гик-вечеринки Персиваль разъезжает на легендарной DeLorean DMC-12 под Duran DuranA-HaVan Galen и New Order)  не могут не заставить пустить «ностальгическую слезу» как старшее, так и младшее поколение зрителей. Список персонажей, которым Спилберг в картине передает пламенный привет, кажется, можно продолжать бесконечно, потому как здесь красуются ко всему еще и Кинг-КонгФредди КрюггерМехагодзилла, а в одной из сцен погони опознается плакат с Робокопом. В отдельные моменты сумели запихнуть и кошмарную куклу ЧакиДюка НюкемаКратосаЛару Крофт, ну и, конечно, Стального гиганта. А чего только стоит грандиозная отсылка к «Сиянию» Стэнли Кубрика!

Причем, «Игрок», можно сказать, первый блокбастер, перед просмотром которого нужно быть хоть немного, но «прошаренным», подготовленным к тому, что тебя сейчас начнут погружать в поп-культуру 80-х и 90-х. Трудно представить человека, который ни разу не вставлял картридж с Battletoads или Halo. Но и, к примеру, знать в обязательном порядке, что такое Atari-2600 – совсем не обязательно. 71-летний Спилберг, который целых два года стучался в каждую студию и компанию, владеющую правами на всех этих персонажей, добиваясь использования их в картине, в итоге сумел угодить, растрогать и развеселить практически каждого, создав поистине универсальный блокбастер. Те немногие, кто помнит еще старинный великолепный мультсериал «Reboot» («Перезагрузка»), – первый в истории мультсериал, выполненный полностью компьютерной графикой, - найдут в «Игроке» параллели и с ним.

О фильме можно говорить вечно, ровно столько же его можно пересматривать, потому как в один заход не успеваешь разглядеть всех персонажей видеоигр, наклейки и стикеры, автомобили, постеры, VHSки и картриджи. Спилберг, безусловно, не мог обойтись без своей классической «фичи» - игры в мудрого дядечку-морализатора. Правда, мораль здесь настолько пустяшна, что больше походит на некогда самое страшное предостережение родителей: «Давай выключай свою приставку, кинескоп нам посадишь». 

Муслим Камалов
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