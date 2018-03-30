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Общество

Владимир Яников поделился опытом законотворческой работы с членами Молодёжного парламента

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников встретился с группой членов Молодёжного парламента при областном Собрании депутатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, молодые люди пришли перенять опыт – в Молодёжном парламенте они выбрали для себя правовое направление работы, войдя в комитет по правовым вопросам и законотворчеству.

Владимир Яников обозначил круг вопросов, которыми занимается возглавляемый им комитет, подробно рассказал о подготовке законопроектов, формате рассмотрения вопросов в рамках заседаний комитета и предварительных рабочих совещаний, работе с документами и законодательными инициативами.

По просьбе членов Молодёжного парламента Владимир Яников привёл пример «интересного законопроекта», работа над которым особенно запомнилась депутату.

«К нам в комитет обратились жители деревни Савкино Пушкиногорского района – оказалось, что населённого пункта, в котором они проживают, юридически не существует, - рассказал он предысторию вопроса. – Разбирались в ситуации, встречались с гражданами, проводили многочисленные совещания».

Областное Собрание тогда обратилось в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с предложением о присвоении населённому пункту наименования Савкино. Проведённая экспертиза признала предложение обоснованным, и к деревне вернулось её историческое название.

«После этого поправки были внесены и в областной закон. С момента обращения граждан до принятия закона прошло почти три года, но нам удалось исправить этот правовой казус», - сказал депутат.

Члены Молодёжного парламента попросили опытного депутата дать им совет – с чего лучше начать работу в комитете. Владимир Яников посоветовал не заниматься формальной работой, а сконцентрировать на реализации одной-двух разумных инициатив, связанных с молодёжью. «С вас – инициатива, а мы поможем её развить в законодательном плане, если понадобится», - сказал депутат.

В завершение встречи Владимир Яников напомнил, что заседания всех парламентских комитетов и сессии областного Собрания проходят в открытом режиме, и пригласил начинающих политиков активно участвовать в их работе в качестве наблюдателей.

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