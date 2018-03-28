Укравшего с прилавка алкоголь псковича задержали сотрудники Росгвардии

13:59, 30 марта 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже спиртного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина по улице Труда поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего псковича, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.