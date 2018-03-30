500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза

12:16, 30 марта 2018, ПАИ

Псковская областная научная универсальная библиотека получила в дар от Российского книжного союза 500 новых книг. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, книги прибыли в библиотеку 30 марта.

На каждой поступившей книге имеется экслибрис Российского книжного союза: «Чтение – вот лучшее учение. Дар Российского книжного союза». Издания разножанровые: детская и художественная литература, спортивные издания, энциклопедии, фантастика, также поступили единичные экземпляры православной литературы и японской поэзии.

«Замечательно, когда надежда совпадает с реалиями, – отметила директор библиотеки Вера Павлова. – Мы благодарны тому подарку, который мы сегодня получили, наша областная библиотека. И, конечно, мы благодарны и признательны Российскому книжному союзу. Это замечательные книги, это новые издания, для абсолютно разной аудитории, для разных поколений, я бы даже сказала, и разной тематики».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









































«Это конечно результат подписанного соглашения между врио губернатора Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым и президентом некоммерческого партнерства «Российский книжный союз» Сергеем Вадимовичем Степашиным, – подчеркнула директор библиотеки. – И на основании этого соглашения нашей областной научной библиотеке был вручен сертификат и сегодня привезены книги. И это, я думаю, начало хороших дел, которые предстоят у нас в ближайшее даже время, в апреле, совместно с Российским книжным союзом в проведении грандиозного международного книжного форума «Русский запад».

Как пояснила Вера Павлова, посетители библиотеки смогу прочесть новые книги через две-три недели, когда пройдут технологические процессы.

«Для библиотеки каждая книга – это праздник, это подарок, – рассказала она. – И очень приятно, что наша библиотека сегодня получила такой роскошный подарок. Книги будут востребованы».