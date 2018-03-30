0
12:16
500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза
11:50
Врио губернатора инициировал учреждение медали «За заслуги перед Псковской областью»
11:45
Михаил Ведерников: Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно
11:33
Автоэкспедиция #ЧЕРИТУР: Путешествие № 2, на «Линию Сталина»
10:41
Проверки пожарной безопасности проходят в двух торговых центрах Пскова
22:41
Госдума проверит наличие решеток на первых этажах школ
21:29
Очередное заседание Великолукской городской Думы началось с минуты молчания
Еще новости
  • Коротко
Общество

500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза

Псковская областная научная универсальная библиотека получила в дар от Российского книжного союза 500 новых книг. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, книги прибыли в библиотеку 30 марта.

На каждой поступившей книге имеется экслибрис Российского книжного союза: «Чтение – вот лучшее учение. Дар Российского книжного союза». Издания разножанровые: детская и художественная литература, спортивные издания, энциклопедии, фантастика, также поступили единичные экземпляры православной литературы и японской поэзии.

«Замечательно, когда надежда совпадает с реалиями, – отметила директор библиотеки Вера Павлова. – Мы благодарны тому подарку, который мы сегодня получили, наша областная библиотека. И, конечно, мы благодарны и признательны Российскому книжному союзу. Это замечательные книги, это новые издания, для абсолютно разной аудитории, для разных поколений, я бы даже сказала, и разной тематики».

  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова
  • 500 книг передал Российский книжный союз в Псковскую областную научную библиотеку
    Фото: Дарья Хваткова

«Это конечно результат подписанного соглашения между врио губернатора Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым и президентом некоммерческого партнерства «Российский книжный союз» Сергеем Вадимовичем Степашиным, –  подчеркнула директор библиотеки. – И на основании этого соглашения нашей областной научной библиотеке был вручен сертификат и сегодня привезены книги. И это, я думаю, начало хороших дел, которые предстоят у нас в ближайшее даже время, в апреле, совместно с Российским книжным союзом в проведении грандиозного международного книжного форума «Русский запад».

Как пояснила Вера Павлова, посетители библиотеки смогу прочесть новые книги через две-три недели, когда пройдут технологические процессы.

«Для библиотеки каждая книга – это праздник, это подарок, – рассказала она. – И очень приятно, что наша библиотека сегодня получила такой роскошный подарок. Книги будут востребованы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза
30 марта 2018
500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза
Врио губернатора инициировал учреждение медали «За заслуги перед Псковской областью»
30 марта 2018
Врио губернатора инициировал учреждение медали «За заслуги перед Псковской областью» 1
Михаил Ведерников: Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно
30 марта 2018
Михаил Ведерников: Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно 1
Проверки пожарной безопасности проходят в двух торговых центрах Пскова
30 марта 2018
Проверки пожарной безопасности проходят в двух торговых центрах Пскова
Госдума проверит наличие решеток на первых этажах школ
29 марта 2018
Госдума проверит наличие решеток на первых этажах школ
Очередное заседание Великолукской городской Думы началось с минуты молчания
29 марта 2018
Очередное заседание Великолукской городской Думы началось с минуты молчания
Наталья Плявинская усомнилась в этическом праве Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ (ВИДЕО)
29 марта 2018
Наталья Плявинская усомнилась в этическом праве Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ (ВИДЕО) 6
Наталья Тудакова: Привлечение дополнительных средств в бюджет региона - это активная работа региональных властей с федеральным центром
29 марта 2018
Наталья Тудакова: Привлечение дополнительных средств в бюджет региона - это активная работа региональных властей с федеральным центром

Идет загрузка...