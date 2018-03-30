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Виктор Антонов о поступлениях в региональный бюджет: Замечательно, что приличное количество денег пойдет на здравоохранение Псковской области

«Очень даже неплохо то, что деньги прибывают. Ну и замечательно то, что приличное количество денег пойдет на медицину, на здравоохранение Псковской области», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации заместитель председателя областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов.

Он также напомнил, что псковские лечебные учреждения (прежде всего поликлиники и передвижные ФАПы) нуждаются в технике. «Поступление дополнительных денег в бюджет — это как «бальзам на душу», - отметил он.

Виктор Антонов сообщил, что в основном деньги пойдут на социальную сферу, в частности на медицину. «Главное, конечно, для всех нас — это здоровье, поэтому такому событию нужно только радоваться», - подчеркнул он.

Напомним, что  доходы бюджета  Псковской области на 2018 год увеличились на 2 млрд 125 млн рублей.

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