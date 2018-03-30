Вынести на широкое обсуждение медаль «За заслуги перед Псковской областью» предложил Михаил Ведерников

12:25, 30 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил вынести на широкое обсуждение медаль «За заслуги перед Псковской областью. «Логично обсудить внешний вид медали, там может не быть герба, возможно, будет кремль», - сказал руководитель региона на первом заседании областного Геральдического совета 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поручил правовому управлению администрации Псковской области подумать над тем, какая это может быть медаль. «Может, не стоить ограничиваться только опытом СЗФО, давайте посмотрим, что в других регионах», - сказал он.

Напомним, что инициатором учреждения медали «За заслуги перед Псковской областью» стал Михаил Ведерников. Вместе с наградой предлагается выплачивать премию в 25 тысяч рублей.