Определиться с внешним видом герба и флага Псковской области планируется к 1 сентября

12:35, 30 марта 2018, ПАИ

Определиться с внешним видом герба и флага Псковской области планируется к 1 сентября. Об этом сообщила начальник Управления внутренней политики Псковской области Оксана Иванова на первом заседании Геральдического совета региона 30 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заметил, что надо выработать план действий.

Оксана Иванова сказала, что план уже разработан и представляет дорожную карту. По ее словам, в план включены перечень мероприятий, сроки и ответственные лица. Первые пункты плана уже выполнены - Геральдический совет приступил к работе. До конца апреля для разработки герба, флага, текста и музыки гимна Псковской области состоится конкурс. Оксана Иванова заверила, что работа будет проводиться максимально публично. «Надеемся, к работе присоединятся образовательные учреждения и учреждения культуры», - отметила она и добавила, что предусматриваются конкурсы среди учащихся. Все разработки нужно будет представить в Геральдический совет региона. Данный план Оксана Иванова предложила принять за основу.

Михаил Ведерников отметил, что нужно проинформировать людей о том, что собираются предложения. Затем профессионалы разработают, возможно, несколько вариантов, которые можно будет запустить в широкое обсуждение. «Нет задачи поменять существующий герб, хотелось бы, чтобы были и герб, и флаг, и гимн, которые будут отвечать всем требованиям», - подчеркнул руководитель региона.

Заведующий кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков добавил, что главная претензия геральдической комиссии - не только в нарушении оформления герба, но и с точки зрения прочтения его - что же хотели сказать разработчики. «Поддерживаю мысль, что существующий герб разумно оформить в соответствии с геральдическими требованиями. Самое главное - верно сформулировать регламент и техническое задание», - считает он.

Председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева предложила включить в план работу по распространению уже утвержденной символики и по пояснению, что она означает. Михаил Ведерников отметил, что этим надо заниматься на протяжении всей работы Геральдического совета региона.