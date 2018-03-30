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Более 160 спортсменов из России и Белоруссии приедут на кубок Псковской области по бодибилдингу

Первый открытый кубок Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини состоится 31 марта в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заявки на участие в турнире прислали более 160 спортсменов в возрасте от 16 до 30 лет. Они приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Брянской областей, Карелии, а также Минска и Могилева. Псковскую область представят 12 спортсменов.

«Интерес к кубку оказался большим. Мы задумывали турнир как межрегиональный, но поскольку к нам приедут спортсмены из Белоруссии, можно сказать, что статус соревнований — международный», — рассказал президент Федерации бодибилдинга Псковской области Максим Братухин.

Состязания пройдут среди мужчин и женщин в категориях классический и пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, фитнес-бикини и другие. Также впервые в Пскове состоится конкурс в новой для этого вида спорта номинации велнес-фитнес (легкий фитнес). На участие в нем заявились 10 девушек, добавил Максим Братухин.

Специальные гости кубка — самый титулованный бодибилдер России Александр Федоров, обладательница множества наград в номинации «Бикини», тренер Зинаида Рубенко, чемпион России, действующий судья IFBB Константин Бубликов и другие именитые спортсмены.

В рамках турнира также состоится спортивно-развлекательная программа, включающая показательные выступления, силовые конкурсы, лотерею и выставку спортивных товаров и специализированных продуктов питания.

Кубок пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Организаторы — Псковская региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга» при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

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