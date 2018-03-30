Агентство инвестиционного развития Псковской области проведет День открытых дверей по подключению к сетям

15:19, 30 марта 2018, ПАИ

Агентство инвестиционного развития Псковской области проведет День открытых дверей, посвященный теме «Подключение к инженерным сетям и проблемы, возникающие в ходе их эксплуатации», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Мероприятие состоится 10 апреля по адресу: Псков, улица Ленина, 17. Начало - в 15:00.

В нём примет участие председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Виталий Суриков ответит на вопросы, связанные с порядком формирования тарифов на энергоресурсы.

На Дне открытых дверей, кроме того, выступят представители МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» и Горводоканала с рассказом об основных требованиях и этапах подключения вновь создаваемых и существующих объектов к электро- и водопроводным сетям. К участию во встрече приглашены представители «Газпром межрегионгаз Псков».

На День открытых дверей приглашаются действующие и потенциальные инвесторы, представители промышленных предприятий и бизнес-сообщества региона. Участие необходимо подтвердить по телефону 622–400 или письмом на электронную почту ev.smirnova@invest.pskov.ru.