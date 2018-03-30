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Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко

«Дополнительные поступления в региональный бюджет положительным образом скажутся на социально-экономическом положении в нашем регионе, и самое главное на благополучии наших граждан», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Он напомнил, что те поправки, которые на сессии 29 марта принимали депутаты областного Собрания, касались увеличения доходов регионального бюджета, и значительная часть их была связана с работой, проводимой регионом с федеральным центром.  

По словам Виктора Остренко, эти средства, прежде всего, пойдут на вопросы, которые стоят в социальном обеспечении. «Это то, с чем нам депутатам приходится сталкиваться, в том числе и через обращения граждан - вопросы лекарственного обеспечения граждан, увеличения заработных плат, например, бюджетным работникам», - сообщил депутат.

Он также напомнил, что с 1 мая увеличивается МРОТ и поступления в бюджет позволят решить данную задачу более эффективно.

Помимо этого Виктор Остренко отметил, что продолжаются инфраструктурные проекты, начатые еще ранее, и эти средства также были учтены в этой поправке. «Это связано с реконструкцией таких важных транспортных узлов как Северный обход и строительство путепровода в Великих Луках», - уточнил он.

Виктор Остренко также добавил, что средства будут направлены и  создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет в образовательных дошкольных учреждениях.

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