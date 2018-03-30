При создании нового герба Псковской области Александр Котов предложил взять за основу разработанный в 1995 году

12:41, 30 марта 2018, ПАИ

При создании нового герба Псковской области спикер Псковского областного Собрания Александр Котов предложил взять разработанный в 1995 году. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с первого заседания Геральдического совета региона, которое прошло 30 марта под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова.

Александр Котов заметил, что в прошлый раз при обсуждении темы герба камнем преткновения были разные точки зрения, каким должен быть герб и что брать за его основу. «Мы делаем упор в плане мероприятий на открытый конкурс, в котором смогут принять участие все желающие. Это правильный путь. Но может оказаться так, что мы не сможем опираться на результаты этого конкурса», - считает спикер областного Собрания.

Он пояснил, что для разработки символов надо знать правила геральдики. По его мнению, озвученный план можно утверждать, но в рамках его реализации необходимо привлечь людей, которые будут профессионально заниматься этой работой, чтобы они предложили свои версии герба и флага, исходя из правил геральдики. «За основу надо брать элементы, которые есть на гербе с 1995 года, исправив то, что не устраивает геральдический совет, с тем, чтобы затем герб попал в официальный регистр», - уверен Александр Котов.

Он предложил делать упор не на массовых участников конкурса, а на профессионалов. В связи с этим председатель облсобрания призвал специалистов принять активное участие в процессе разработки символов. Он добавил, что зачастую есть субъективные оценки нравится/не нравится, а надо отталкиваться от истории региона и правил геральдики. «Мы в Псковском областном Собрании с готовностью поработаем над вопросом, и будет меньше субъективных оценок и больше профессиональных», - сказал Александр Котов.