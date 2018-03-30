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Общество

Очередная 8-я сессия Псковской городской Думы состоится 6 апреля

6 апреля в 10:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) состоится очередная 8-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки дня сессии включены 30 вопросов, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, среди них - о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 27 декабря 2017 №127 «О бюджете Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».

Планируется, что депутаты утвердят текущий план благоустройства территории муниципального образования «Город Псков» на 2018 год и условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2018 года.

В повестке дня сессии - вопросы о создании городского Народного парка, по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по назначению кадров, о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом», о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.

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