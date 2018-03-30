Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России

13:17, 30 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность руководству Избирательной комиссии региона и председателям ТИК и УИК за подготовку и проведение выборов президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы с вами завершили очень важный и ответственный этап по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Я хочу поблагодарить вас и, в том числе передать слова благодарности от полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова и руководства администрации президента РФ, за организацию президентских выборов в регионе. Работа на самом деле была непростая, в регионе работали наблюдатели ОБСЕ, мы с вами, можно сказать, находились под большим увеличительным стеклом. Но, благодаря вашей добросовестной работе, выборы на территории Псковской области прошли в соответствии с принципами законности, легитимности, открытости и гласности, с соблюдением всех норм избирательного законодательства», — сказал Михаил Ведерников 30 марта на семинаре-совещании с председателями ТИК.

Особо руководитель региона отметил работу облизбиркома по информированию избирателей, благодаря чему выборы президента прошли при рекордно высокой явке за всю постсоветскую историю региона.

Напомним, 18 марта Псковская область вместе со всей страной выбирала президента Российской Федерации. Жители шли на избирательные участки с самого утра семьями, с детьми, на некоторых участках были очереди. По итогам обработки всех бюллетеней явка избирателей составила более 65%. Большинство избирателей региона — более 75% — поддержали действующего главу государства Владимира Путина.