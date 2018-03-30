Медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет очень почётной наградой, уверен Валерий Кузьмин

13:46, 30 марта 2018, ПАИ

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет очень почётной наградой, уверен директор Государственного архива региона Валерий Кузьмин. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации. Напомним, учреждение медали инициировал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на первом заседании Геральдического совета региона 30 марта.

Валерий Кузьмин отметил, что сейчас высшей наградой в регионе является почетная грамота администрации Псковской области. Он добавил, что медаль в случае учреждения будет выдаваться в очень ограниченных количествах – возможно, пять награждённых в год. Ею будут отмечены наибольшие достижения, например, если человек посвятил всю свою жизнь служению Псковской области, развитию экономики, культуры или образования. «Это будет очень почетная награда, свидетельствующая о значительном вкладе человека», - подчеркнул Валерий Кузьмин.

Он также отметил важность разработки герба, флага, текста и музыки гимна Псковской области, которых на данный момент нет. Данная тема стала основной на заседании Геральдического совета. Валерий Кузьмин заметил, что региональная символика используется в производственной документации, наградах органами исполнительной и законодательной власти. «Анализ всех материалов показывает, что до сих пор нет окончательного варианта, который попал бы в Государственный геральдический регистр. Псковская область одна из первых – в 1995 году – учредила герб, но он до сих пор не внесен в регистр», - напомнил директор архива. По его мнению, это не какая-то работа, которую невозможно выполнить, ведь многие муниципалитеты успешно попали со своими гербами в регистр. «Главное - прийти к консенсусу», - уверен Валерий Кузьмин. Нужно выбрать, что будет изображено, и чтобы герб, флаг и гимн соответствовали всем требованиям. «Задача совета - выработать эти предложения, чтобы можно было подготовить проект и его утвердить», - заключил директор архива.