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Общество

Получить медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет приятно и почетно - Михаил Медников

Получить медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет приятно и почетно заслуженным людям, заявил председатель Клуба псковских краеведов Михаил Медников корреспонденту Псковского агентства информации. Напомним, учреждение медали инициировал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на первом заседании Геральдического совета региона 30 марта.

По мнению Михаила Медникова, она может быть вручена людям, которые сделали что-то весомое для Псковской области. Он заметил, что в районах много людей занимается различной полезной работой, их нужно отмечать.

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