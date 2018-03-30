Анатолий Филимонов: Решение заняться разработкой символики Псковской области очень своевременно

15:28, 30 марта 2018, ПАИ

«Раз другие имеют, чем мы хуже. Обязательно нужно сделать, все-таки символика для области это очень актуально, поэтому данное решение очень своевременно», - прокомментировал Псковскому агентству информации профессор кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов прошедшее 30 марта заседание геральдического совета в администрации региона.

Анатолий Филимонов также высказался по поводу учреждения медали «За заслуги перед Псковской областью», введение которой инициировал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Так, по словам профессора ПсковГУ, ввести такую награду тоже можно и нужно. Он напомнил, что многие районы области имеют подобные награды. «В Пскове есть - «За заслуги перед Псковом», в Пушкиногорском районе один раз в год вручают, как правило к дню города, в Псковском районе тоже есть», - рассказал профессор.

В то же время Анатолий Филимонов считает, что получать медаль «За заслуги перед Псковской областью» должны заслуженные люди. «Я думаю, надо штучно подходить и очень взвешенно и тщательно проводить экспертизу, чтобы действительно заслуженные люди были награждены», - уточнил профессор.