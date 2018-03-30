Анна Кузыченко: Проблема наличия мест в ясельных группах в Пскове стоит очень остро, но мы рады, что она, наконец, начала решаться

16:47, 30 марта 2018, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов и начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко посетили детский сад №30 «Жемчужинка», где, помимо основных групп, работает и ясельная группа, которую посещают 26 детей от полутора лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Анна Кузыченко отметила, что на сегодняшний день проблема с предоставлением мест в детских садах для детей от 3-х лет в муниципалитете решена, но проблема наличия ясельных групп в городе по-прежнему актуальна. По ее словам, муниципалитет, задействуя внутренние ресурсы, старается открывать ясельные места, но таких мест получается лишь около 200 в год. Анна Кузыченко подчеркнула, что одних только внеочередников, то есть детей льготной категории, в городе насчитывается около 1000 человек.

В настоящее время в псковских дошкольных учреждениях работает 9 групп ясельного типа, в которых воспитываются дети в возрасте от полутора до трех лет. «Открывая новые ясельные группы, мы ставили перед собой задачу равномерно распределить их по дошкольным учреждениям в разных районах города», - пояснила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, - «но такого количества нам, конечно, недостаточно».

«Проблема наличия мест в ясельных группах в Пскове стоит очень остро, но мы рады, что она, наконец, начала решаться», - сказала начальник Управления образования города, - и подтвердила информацию, озвученную в СМИ руководством областного управления образования о том, что в 2018 году Псковская область из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» получит на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет более 240 миллионов рублей, часть средств из которых должна быть направлена на открытие ясельных групп в Пскове.

Как отметила Анна Кузыченко, одним из вариантов реализации этой задачи могло бы стать выделение финансирования на строительство нового детского сада, чтобы высвободить в разных дошкольных учреждениях города места под ясельные группы.

«Исходя из роста рождаемости, а также принимая во внимание тот факт, что Псков является городом с расположенными в нём воинскими частями, а дети военных по закону должны быть обеспечены местами в детских садах в первую очередь, мы испытываем дефицит в 800 мест. Надеюсь, что выделенные из федерального бюджета средства помогут приблизиться к решению данной проблемы», - подчеркивает Анна Кузыченко.

«Мы надеемся, что на полученные деньги будет построен ещё один, так необходимый на дальнем Запсковье, детский сад на пересечении улиц Труда и Звездная. Проектная документация для постройки уже готовится», - рассказал заместитель главы администрации города Александр Коновалов. По его словам, новый детский сад рассчитан на 270 мест и часть из них может быть отдана под ясельные группы. Александр Коновалов добавил, что проектно-сметная документация для постройки дошкольного учреждения уже проходит заключительную стадию разработки, а участок под строительство определен и находится в муниципальной собственности.

Отметим, в 2019 и 2020 годах Псковской область продолжит участвовать в программе по повышению доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста. Дополнительные места в яслях и ясельных группах будут создавать путем строительства новых зданий и выкупа уже готовых помещений. Всего, согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 и 2019 годах между регионами будет распределено 49 млрд рублей.