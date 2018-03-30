Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области

18:18, 30 марта 2018, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области, предложенную сегодня, 30 марта, врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым на первом заседании областного Геральдического совета.

«Надо понимать, что варианты герба – это не дизайн-проект, а сложная наука, и есть определенные правила, которым герб должен быть подчинен. – Поэтому, если художники-геральдисты предложат какой-то вариант, то его можно обсудить жителям Псковской области, и проголосовать за тот или иной вариант, который им больше всего нравится», - сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Александр Васильев.

По словам депутата, можно предложить девизы на обновленный герб. Он напомнил, что несколько лет назад было предложение от членов Общественной палаты региона нанести на герб фразу «Потягнем за Отечество». Как пояснил Александр Васильев, девиз на гербе должен проводить определенную историческую линию и параллель с тем, что происходило в Псковской области в прошлом.

«Давно пора уже сделать и герб, и флаг, – подчеркнул депутат. – Тот герб, который существует в Псковской области, он, выражаясь языком геральдистов, относится к Екатерине II, и использование его в современной Российской Федерации является неправильным. Поэтому эти символы должны быть приведены к канонам».

Также Александр Васильев прокомментировал инициативу врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью». «Эта та работа, которую стоит проводить. И те люди, которые делают хорошее, приносят благо, своим трудом улучшают нашу область, – должны быть отмечены обязательно. Это очень важно», - заявил парламентарий.