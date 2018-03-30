26 мая будет названо имя «Миссис Псков – 2018»
Конкурс красоты и таланта для замужних женщин «Миссии Псков -2018» состоится 26 мая в большом концертном зале областной филармонии. Шоу начнётся в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Билеты на финал конкурса скоро появятся в продаже в кассе БКЗ.
«До финального шоу участниц ожидает большая и насыщенная программа мастер-классов, репетиций. Также предусмотрены в рамках подготовки кулинарный конкурс, конкурс талантов, различные гала-шоу и дефиле, яркие фотосессии, в том числе и с детьми, посещение аквапарка и тур выходного дня в санаторий «Хилово», - рассказали организаторы.
Добавим, что организуют конкурс продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Генеральный спонсор конкурса – Центр Кровельных и фасадных систем
Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ»
Официальный спонсор конкурса – Стройбаза на Белинского
Официальные партнеры - «CoralTravel» на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис»
Аккредитованное видео – Евгений Родин
Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest
Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев
Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова
Интерьерная фотостудия - студия «Родина»
Балетмейстер - Алевтина Расшивалова
Администратор - Виктория Тренина
Интернет-продвижение – Юлия Королевская
Директор конкурса - Николай Королев
Спонсоры - школа танцев «Dance Family», сеть магазинов «Glance», OldEstateHotel & SPA****, магазин «Заодно» на улице Коммунальной, 15б, магазин «Francesco Donni», клуб «S-Fitness», ресторан «Калейдоскоп», рекламное агентство «Креатив», арт-кафе «Элит», ТЦ «Максимус», NATAINN GRILL & DANCE, сеть магазинов «Обувь», ТИФФАНИ НЕЙЛ БЮРО в ТРК «Акваполис», ТК «Пик 60», магазин «M.SHOES», спортивный клуб «Супер-Фитнес», оптовая база цветов в Корытово «Мир цветов» и новый солон «Рай цветов» на Ипподромной, санаторий «Хилово», магазин «Serginnetti», магазин «Mango».
Информационная поддержка – газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда. Псков», Псковское агентство информации, радиостанции «Радио Дача», «7 небо», телеканалы СТС, «Пятница», «ТВ-3».