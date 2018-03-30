26 мая будет названо имя «Миссис Псков – 2018»

14:40, 30 марта 2018, ПАИ

Конкурс красоты и таланта для замужних женщин «Миссии Псков -2018» состоится 26 мая в большом концертном зале областной филармонии. Шоу начнётся в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Билеты на финал конкурса скоро появятся в продаже в кассе БКЗ.

«До финального шоу участниц ожидает большая и насыщенная программа мастер-классов, репетиций. Также предусмотрены в рамках подготовки кулинарный конкурс, конкурс талантов, различные гала-шоу и дефиле, яркие фотосессии, в том числе и с детьми, посещение аквапарка и тур выходного дня в санаторий «Хилово», - рассказали организаторы.

Добавим, что организуют конкурс продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр Кровельных и фасадных систем

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ»

Официальный спонсор конкурса – Стройбаза на Белинского

Официальные партнеры - «CoralTravel» на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис»

Аккредитованное видео – Евгений Родин

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова

Интерьерная фотостудия - студия «Родина»

Балетмейстер - Алевтина Расшивалова

Администратор - Виктория Тренина

Интернет-продвижение – Юлия Королевская

Директор конкурса - Николай Королев

Спонсоры - школа танцев «Dance Family», сеть магазинов «Glance», OldEstateHotel & SPA****, магазин «Заодно» на улице Коммунальной, 15б, магазин «Francesco Donni», клуб «S-Fitness», ресторан «Калейдоскоп», рекламное агентство «Креатив», арт-кафе «Элит», ТЦ «Максимус», NATAINN GRILL & DANCE, сеть магазинов «Обувь», ТИФФАНИ НЕЙЛ БЮРО в ТРК «Акваполис», ТК «Пик 60», магазин «M.SHOES», спортивный клуб «Супер-Фитнес», оптовая база цветов в Корытово «Мир цветов» и новый солон «Рай цветов» на Ипподромной, санаторий «Хилово», магазин «Serginnetti», магазин «Mango».

Информационная поддержка – газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда. Псков», Псковское агентство информации, радиостанции «Радио Дача», «7 небо», телеканалы СТС, «Пятница», «ТВ-3».