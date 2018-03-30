В Псковскую область не пропустили 20 тонн немецкого картофеля

15:59, 30 марта 2018, ПАИ

В международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Убылинка» должностное лицо Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретило ввоз 20 тонн немецкого картофеля, который следовал в Казахстан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, причиной запрета стало несоответствие информации, содержащейся в фитосанитарном сертификате. Решение о запрете ввоза принято в рамках соблюдения требований Евразийского экономического союза.

В настоящее время груз возвращен отправителю.