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Общество

До +5 градусов ожидается в Псковской области 31 марта

31 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдет  небольшой мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от 0 до +5.

Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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