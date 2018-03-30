До +5 градусов ожидается в Псковской области 31 марта
31 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от 0 до +5.
Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.