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Общество

Начался прием заявок на 24-й Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах в Великих Луках

В рамках 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках состоится 24-й Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе воздухоплавателей, Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 11-й Кубок Дружбы и прилагающийся к нему денежный приз. Среди пилотов, которые участвуют во Встрече не менее десяти раз, будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс - 12-й Кубок Княгини Ольги.

Фото Игоря Шелапутина

Соревнования открыты для российских и иностранных участников. Российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате, должны представить заявку на участие в соревнованиях  не позднее 20 апреля включительно.

Пилоты, не принимающие участия в Чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее  27 апреля включительно. Подробную информацию и форму анкеты можно скачать здесь >>>

Напомним, 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром». 

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