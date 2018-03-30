Претензионно-исковую работу в отношении недобросовестных заявителей активизирует «Псковэнерго»

15:50, 30 марта 2018, ПАИ

В 1 квартале этого года в суд направлены 19 дел по невыполнению заявителями договорных обязательств по подключению к электросетям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вынужден обращаться в суд, чтобы побудить заявителей, заключивших договоры на технологическое присоединение к электросетям, выполнить свои обязательства либо возместить энергопредприятию затраты на подключение.

По данным Управления техприсоединения и перспективного развития «Псковэнерго», на данный момент на контроле клиентских служб находится 2 тысячи 725 действующих договора на подключение к электросетям. В 371 случае сроки действия договоров нарушены со стороны заявителей. Таким образом, значительная часть построенных энергообъектов оказывается невостребованной, а средства, выделенные на такое строительство из инвестпрограммы предприятия, израсходованными нерационально. В 1 квартале этого года в суд направлено 19 дел по невыполнению заявителями договорных обязательств по подключению к электросетям.

Отмечается, что специалисты по работе с потребителями сопровождают все этапы выполнения договора на техприсоединение. За две недели до готовности сетевой инфраструктуры к подключению заявителю направляется письменное уведомление о выполнении объема работ со стороны «Псковэнерго». При отсутствии реакции со стороны адресата составляется претензия с расчетом пени за нарушение сроков выполнения договорных обязательств.

«Пени рассчитываются следующим образом: при подключении за 550 рублей придется отдать 5 % за каждый день просрочки, если оплата по договору иная - 0,25 % суммы ежедневно. Такой порядок привлечения к ответственности недобросовестных заявителей определён в Постановлении Правительства РФ № 999 от 05.10.2016. Если заявитель через год не выполнит свои обязательства по договору, энергетики вправе требовать обратиться в суд с иском о побуждении заявителя либо выполнить свои обязательства по договору техприсоединения, либо расторгнуть договор и выплатить электросетевой организации сумму понесенных ею затрат», - пояснили в «Псковэнерго».

«Псковэнерго» напоминает, что в большинстве случаев не выполняют свои обязательства по договорам техприсоединения заявители так называемой льготной категории. Их плата по договору фиксированная - 550 рублей, энергетики же тратят на подключение, в зависимости от сложности проекта, десятки тысяч рублей. Так, в 2017 году средняя стоимость работ по подключению одного «льготника», с учетом цена на материалы, составила для «Псковэнерго» 86 тысяч рублей.